İYİ Partili Buğra Kavuncu: Erdoğan'ın o açıklamasının altına imza atarız

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı başladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, son güncel siyasi gelişmelere dair Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuştu.

"Cumhurbaşkanı'nın 'iç birlik' açıklamasının altına imza atarız"

"Cumhurbaşkanı'nın 'iç birliği kuvvetlendirmemiz gerekiyor' açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Kavuncu "Altına imza atarız. İç birliğin güçlendirilmesi gerekir. Ama lafa değil, uygulamaya bakarız. Güçlendirmek isteyen kişi ülkeyi elmanın iki yarısı gibi 'teröristler, terörist olmayanlar' diye bölüyorsa orada sorun vardır. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın karnesi çok iyi değildir. Kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi değerlendirmeyenlere aynı hassasiyeti göstermediğine çok defa şahit olduk." yanıtını verdi.

"İç birliği sağlamak önce cumhurbaşkanı'nın görevi"

Sözlerini sürdüren Kavuncu "Dolayısıyla iç birliği sağlamak önce en tepede ülkeyi temsil eden Cumhurbaşkanı'nın görevidir. Cumhurbaşkanı'nın vicdanı bu ülkenin her vatandaşı karşısında eşit çalışmalı. Bir gruba farklı çalışıyorsa o yönlendirilmiş vicdandır. Temiz değildir, doğru değildir." dedi.

"Bu cümlenin arkasının getirilmesi lazım"

"Cumhurbaşkanı'nın iç birliği sağlamanın gerekçesi olarak sunduğu 'İsrail'in hedefinde Türkiye var' söylemi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Kavuncu "İnsanların beyanını niyetine göre değerlendiremezsiniz. 'Ahmet söylüyorsa iyi niyetli bir insandır, doğrudur' diyemezsiniz. Varsayımla hareket edemezsiniz. Ama Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir cümle çıkmıştır. Bu cümlenin arkasının getirilmesi lazım. 85 milyonu huzursuz edecek bu cümlenin peşinden de yapılması gereken altını doldurmaktır." şeklinde yanıtladı.