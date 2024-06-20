İYİ Partili Çömez: Diyanet yılda 2,5 milyon dolar zarar ediyor

Amerika Diyanet Merkezi’nin yerleşkesinde beş yıldızlı otelleri aratmayacak tesisler yer alıyor. Cemiyet binası, konuk evi, hamam, konferans salonunun yanı sıra merkezde çok sayıda Türk evi de bulunuyor. Türk mutfağından örnekler sunan bir restoranı da içeren merkezdeki 879 metrekarelik camide aynı anda 3 bin kişi ibadet edebiliyor.

Şirketleşen Diyanet-USA’nın mal varlığı 90 milyon doları aşarken, milyon dolarlık kiralık villaları ile konukevi olarak adlandırılıp işletilen otel dikkat çekiyor.

"Yılda 700 bin dolar maaş ödeniyor"

Sözcü gazetesinin haberine göre; Diyanet’in ödeme takvimini paylaşan İYİ Partili Turhan Çömez şunları söyledi:

"ABD yasalarına göre orada bir şirket kurulması ve vergiye tabi olması gerekiyor. Şirket epey önce kurulmuş, önce Washington’da bir arazi almışlar. Bu arazideki projeyi Türkiye’de bir mimari ofisi yapmış. Mimarlık ofisine o günün şartlarında 2 milyon dolara yakın bir ödeme yapılmış. Daha sonra içinde cami, kültür merkezi, otel, villa, yüzme havuzu ve hamamın da olduğu çok geniş bir tesis yapılmış. Burası bir işletme yani para kazanan ve vergiye tabi olan bir tesis. Bunlar kamuoyuna açık bilgiler.

5.1 milyon dolar harcaması, 2.5 milyon dolar zararı var. Burada çalışanlara da yılda 700 bin dolar maaş ödendiğinden bahsediliyor. İşletmenin bugünkü değeri 90 milyon dolar. Yılda 2.5 milyon dolar zarar etmesi çok kötü yönetildiğini gösteriyor."

"Ülkenin gençleri yurt bulamıyor, Diyanet ABD'de otel-villa alıyor"

"Diyanet ABD’de neden villa, otel, hamam ve havuz sahibi olur" Turhan Çömez şöyle devam etti:

"Burası muhtemelen Diyanet Vakfı üzerinden yapıldı. Nihayetinde Türk milletinin parası. Türkiye’de insanlar aç ve sefilken neden milyonlar harcayıp burayı yaptınız? Ülkenin gençleri kalacak yurt bulanıyor, Diyanet ABD’de otel, villa alıyor. AKP de ABD’de 11 milyon liraya iki bina satın almıştı. Partinin orada 600 oyu var ama milyonlar döküyor. Muhammed Ali’nin çiftliğini de satın aldılar. Neden bu milletin parası çarçur ediliyor? Nedir bu Amerika sevdanız?"