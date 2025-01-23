İYİ Partili Çömez'den Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Bir sistem bu kadar çürüyebilir mi?

Turhan Çömez'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Bir sistem bu kadar çürüyebilir mi? İstifa et”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesini paylaştı. Bakanı istifaya davet eden Çömez, "Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu ETS Tur yanan otele çok iyi puan vermiş. Hayatını kaybedenlerin çoğu da bu puana bakıp rezervasyon yaptıranlar. Ve bakan bey bu işten epey de para kazanmış. ETS Tur’da çalışan Neşe Çıldık, Mehmet Nuri Ersoy tarafından şirketinden alınıp tüm turizm tesislerinin denetlenmesinden sorumlu genel müdür yapılmış. Neşe Çıldık’ın abisi Feridun Çıldık, Mehmet Nuri Ersoy tarafından bakanlığına bağlı RTÜK daire başkan yardımcısı yapılmış. Neşe Çıldık’ın yeğeni Burak Çıldık da Mehmet Nuri Ersoy tarafından bakanlığının Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı’na yönetici olarak atanmış. Bir vicdan bu kadar kararabilir mi? Bir sistem bu kadar çürüyebilir mi? İstifa et” dedi.

"Sorumluların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına büyük önem verilecek"

Çömez soru önergesinin açıklamasında, "Bolu'da ortaya çıkan ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan otel faciası, yaşayani yasa boğulmuştur. Bu acı olayın ardından, sorumluların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına büyük önem verilecek. Yapılan içeriklerin, söz konusu portföylerin ve tüm turizm tesislerinin denetiminden sorumlu olan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık'ın 2006 ile 2018 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ersoy'un sahibi olduğu ETS'nin faaliyetlerini yürüttüğü ve yine Neşe Çıldık 'ın yakın akrabalarının bakanlığında önemli görevlere getirildiği ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Çömez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde şu soruları yönetti:

“1- Neşe Çıldık'ın 2006-2018 yıllarında Sayın Ersoy'a ait ETS şirketinde planlama bilgisi doğru mudur? Neşe Çıldık Bakanlığınızda Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü olarak görev yapmakta olup Bolu'da yanan Grand Kartal'ın yetkisi kendisinde midir?

2- Neşe Çıldık'ın abisi Ferudun Çıldık'ın RTÜK'te, Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı bilgiler doğru mudur? Bu atamada liyakat ilkesine ne ölçüde uyulmuştur?

3- Neşe Çıldık'ın yeğeni Burak Çıldık'ın, Bakanlığa bağlı Turizmi Geliştirme Ajansı'nda (TGA) idari görevlerde görev alımına neden olan vatandaşlar? Bu atama hangi liyakat esaslarına göre yapılmıştır?

4- Bakanlıkta yapılan atamalarda, akrabalık bağlarının liyakat gölge düşüreceği tazminatı. Bakanlığınız liyakatle atama yapma ayrıntıları hangi kriterler göz önünde yer almaktadır?

5- Bolu'da meydana gelen olayın ardından, ilgili tüm gizli görevlerden toplama ve soruşturma başlatılmasının gerçekleştirilmesi ne gibi adımlar atılmıştır?

6- Bakanlıkta liyakatsız atamaların önlenmesi ve şeffaf bir yönetim anlayışının uygulanması için ne gibi düzenlemeler yapılacak?

7-Bakanlığın personel istihdam kriterleri kamuda istihdamın gerekleriyle örtüşmemektedir. Bununla ilgili hangi adımlar atılacak?

8- Bolu'da yanan Grand Kartal Otel'e denetim personeli olarak kimler görevlendirilmiştir?”