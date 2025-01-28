İYİ Partili Çömez'den Bakan Ersoy'a: Yangın ile ilgili sertifikasyon nereden geldi?

Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin partilerin verdiği Meclis Araştırma önergelerini görüşmek üzere toplanan TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek konuşmasına başladı. Çömez, şöyle konuştu:

''Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘güvenli oteldir’ dediği bir sertifikasyon var''

''Otel, 22 Kasım 2007 tarihinde zamanın AK Partili belediyesine müracaat eder. Der ki ‘Ben oetelime yangın teftişi istiyorum. Bununla ilgili bana rapor verir misin’. Çok ilginç. Belediye aynı gün bu raporu veriyor. Bu kadar devasa bir otel, incelenmesi gereken dünya kadar şey var fakat bakıyorusunuz iki satır yazı yazılmış, ‘yangın tüpleri vardır, otel güvenlidir’ diye rapor verilmiş. Elimde Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli Konaklama Tesisleri Raporu var. Notta diyor ki, ‘’Güvenli Turizm Seritifikalı Tesisler’’ yazıyor. Oraya girip aradığınız zaman Bolu’daki Kartal Oteline rapor verilmiş ‘Güvenli oteldir’ diyor. Mevcut, yanmış otelle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘güvenli oteldir’ dediği bir sertifikasyon var.

Olayın ardından sayın Bakan’ın yaptığı açıklamalardan anlıyoruz. Sayın Bakan,''2021 ve 2024 yılında biz burayı denetledik’’ diyor. Bunu sayın Bakan kendisi söylüyor. Bizi izlediğinden eminim. Sayın Bakan soruyorum sana. 2021 ve 2024’te burayı denetledin. Ne gördün, ne görmedin? Sen o raporları bu parlamentoyla paylaşmak zorundasın. Bu hataları gördün mü görmedin mi? Gördüysen neleri tespit ettin? Bu ifadeler senin ağzından çıktı. Bu millet çatır çatır yanmış 78 kişi. Ne yazdın sen bu raporların altına? Bakan ortada yok. Günlerdir kıyamet kopuyor Bakan ortada yok. Bir yandaş kanala çıktı. Üç beş satır açıklama yaptı ve yaptığı bütün açıklamalar da kendisini yalanlıyordu.

''Yangın ile ilgili sertifikasyon nereden geldi?''

Belediyenin verdiği bir rapor var. 12 Aralık 2024 tarihinde otel belediyeye müracaat ediyor. Diyor ki, ‘Bana yangın sertifikasyonu ver’. Daha sonra belediye bununla ilgili bir inceleme yapıyor. Dokuz alanda yapmış olduğıu incelemenin sekizinde çok ciddi yetersizlikler tespit ediyor. Sonra kurum veya otelle bu belgeyi paylaşınca otel , ‘Aman bir sürü eksiğim var. Bir sürü yetersizliğim var. Ben dilekçemden vazgeçiyorum, geri çekiyorum’ diyor. Keşke belediye bu dilekçeyle ilgili geri çekme işlemi yapıldıktan sonra ‘Biz bu işlemi yaptık, çok ciddi zafiyetler tespit ettik’ diyerek bakanlığa veya valiliğe suç duyurusunda bulunsaydı. Yasal olarak böyle bir zorunluluğu yok ama etik olarak yapması gerekiyordu. Bu otel belli ki başka bir yerden yangın sertifikasyonu almış. Nereden aldın bunu? Bununla ilgili mutlaka ve mutlaka bakanlığın bize açıklama yapması gerekiyor. Yangın ile ilgili sertifikasyon nereden geldi? Otel sahibi Halit Ergün, ''Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024’te geldi, bizi teftiş etti’’ diyor. Sayın Bakan nerede bu inceleme raporu?

''Kabile mi yönetiyorsunuz aşiret mi?''

Turizm Teşvik kanununun 30. maddesinde ''Devletin teşvik verdiği turizm kuruluşlarının denetlenmesiyle ilgili devletin sorumluluğu vardır’’ diyor. O kurumların denetlenmesi, teftiş edilmesi soumrluluğu Bakanlığa aittir diyor. Kanuna göre ikinci sorumlulukta valilik oluyor. 2023 sonunda otele teşvik verilmiş. Teşvik verilen otellerin denetlemesi ya bakanlığa ait ya da valiliğe ait. Niye yapmadınız bu denetlemeyi? Bu kadar devletin parasını boca etttiğiniz bu şirket nasıl oldu da denetlemeden kaçabildi? Teşvikler Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla veriliyor. Bu ajansın yönetim kurulunda otelin sahibi Halit Ergül var. Allah aşkına böyle bir düzen olur mu? İçişleri Bakanı açıklama yaparak, ''10 gün içerisinde hangi kurum sorumludur tespit edeceğiz’’ dedi. Ya 22 yıldır bu ülkeyi idare ediyorsunuz. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyor musunuz? Kabile mi yönetiyorsunuz aşiret mi? Koskoca otelde yatağında yanarak can verdi insanlar.

Mutlu Misafir Oteli diye sertifika var. 2018 yılında verilmiş. Bu sertifikayı kim vermiş? ETS Tur adına Mehmet Nuri Ersoy. Sayın Ersoy kendi özel şirketinden bu otele Mutlu Misafir Oteli vermişsin. Nasıl verdin bu sertifikayı? Bu otele yapılan rezervasyonların önemli bir kısmı bakanın sahibi olduğu ETS Tur üzerinden yapılıyor. Sayın Bakan bu otelin rezervasyonundan kaç milyon lira kazandın? Bu otelden ne kadar komisyon aldın Sayın Bakan?

''Olay yerinde olması gereken, bütün bunların sorumlusu Turizm Bakanı tek bir laf etmiyor''

Gece yarısı yangın olmuş. Sabah ilk açıklama olmuş. İlk olarak 3 ölü sonra 10 ölü ve bilgi kesiliyor. O esnada AKP’nin kongresi devam ediyor. Devşirilmiş milletvekillerinin rozetleri takılıyor. Hiçbir açıklama yok, kıyamet kopuyor. Vekilim, ‘Çok sayıda ölü var’ diyorlar ama yetkililerden tek bir cevap yok. Orada Sayın Erdoğan konuşmasını tamamlıyor. Bakanlar boy boy resim veriyor. Olay yerinde olması gereken, bütün bunların sorumlusu Turizm Bakanı tek bir laf etmiyor. Kongre biter bitmez ölü sayısı 66 sonra da 78’e çıkıyor. Diyorum ki yazıklar olsun. Bunun hesabının sorulması lazım.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta ile Çömez arasında gerginlik

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Çömez’in konuşmasında bahsettiği AK Parti kongresine ilişkin söz aldı. Usta, ‘’O kongre için hazırlık yapılmıştı. Her partinin yaptığı gibi misfairlerle birlikte birçok çalışma yapılmıştı. Bu facianıjn olması sebebiyle de bunların hepsi iptal edildi. Sizin partinizden biri başkasının partiye geçmesi size dokunmuş olabilir. Ama bu acının üzerine sanki bu kongrede yanlış bişr şey yapılmış gibi konuşulması doğru bir usül değil. Bakan Bey sizin bahsettiğiniz iddialar hakkında size defalarca açıklamada bulunmuş, Komisyonda anlatmış. Bunlarla ilgili bütün doğruları anlatmış. Belediye Başkan Yardımcısını kendi dayı oğlu yapıp, onu da her şeyi ört bas etmek için kullanan bir adamdan bahsediyoruz ’’ dedi.

Çömez, Genel Kurul sırasından Usta’ya, ‘’Allah aşkına şu konuşmanın içerisinde nerede PR çalışması var? Piar çalışmasını en iyi siz bilirsiniz. Biz milletin vicadanının sesi olduk. Hesap soruyoruz. İlgililerin cevap vermesini istiyoruz ve diyorsunuz ki piar çalışması. Ortalığı karıştırdığımız yok. Bunlara verecek cevabınız olmadığı için söylediğiniz bu. Genel Başkanı’nın konuşması bittiği ana kadar açıklama yapmadınız. Umurumda değil kimi devşirdiğiniz. Umurumda değil kimi aldığınız. Rozet taktığınız kişi halk ettiği yerdedir’’ şeklinde cevap verdi.