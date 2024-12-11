İYİ Partili Çömez'den Bakan Memişoğlu'na 'yenidoğan' tepkisi: İstifa etmen lazım

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yenidoğan çetesine ilişkin ortaya çıkardığı 2016 ve 2023 tarihli raporlara ilişkin konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürü'yken de şikayet ve raporların olduğunu belirten Çömez, Bakan Memişoğlu'nu istifaya davet etti. Çömez'in Genel Kurul'da yaptığı açıklamalar şöyle:

"Korktun mu, üstünü mü örtmek istedin, yoksa o zamanlar Sağlık Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu sana talimat mı verdi?"

"Haftalardır konuşuluyor, yenidoğan çeteleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar tek tek dile getiriliyor. Fakat ısrarlı bir şekilde Sayın Bakan diyor ki, ‘Benim kabahatim, yanlışım yok. Ben bu çeteyi çökerten isimim’ diyor. Defalarca konuşuldu, 2016 yılında bir rapor hazırlandı ve bu rapor hala İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde ve Sağlık Bakanlığı’nda var. Suç duyurusunda bulunun diyor ve içerisinde çok ağır hükümler var. Bugün bizim tartıştığımız hastaneler tek tek yazılmış, olaylar tek tek dillendirmiş, yaşanan sorunlar tek tek ele alınmış ve deniyor ki Sağlık Bakanlığı’na, ‘Lütfen bununla ilgili suç duyurusunda bulunun.’

Sağlık Bakanı 6 Ekim 2016’da İl Sağlık Müdürü olmuş. Bu rapor, Sağlık Müdürü’yken kendisine takdim edilmiş. Bu rapor bu kadar ağır ifadeler içerirken Sayın Bakan neden bununla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak gereğini yapmadın? Korktun mu, üstünü mü örtmek istedin, yoksa o zamanlar Sağlık Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu sana talimat mı verdi? Bu çok vahim bir olaydır. Böyle bir olayın arkasında imzası veya ihmali olan birinin bu çatı altında bunu izah etme mecburiyeti vardır.

"Sağlık Bakanlığı, yapılan soruşturmanın evrakını götürüp hastaneye teslim etmiş"

Sayın Bakan, ‘Mart ayında 2023’te CİMER’e yapılan bir ihbarla öğrendik’ diyor. Mahkeme dosyasında bir ifade var, Malik Türkay Esin. Kimdir bu, Sayın Bakan’ın memuru, beraber çalışıyorlar İl Sağlık Müdürlüğü’nde. Diyor ki, ‘2023 yılının ocak ayında bu hastaneleri denetledim’ diyor ve hepsini yazmış. Nelerin olduğunu, aynen 2016 yılındaki rapor gibi. İsimler, hastaneler, yaşananlar, o korkunç rezalet, çocukların nasıl ihmal edildiğini, devletin nasıl soyulduğu yazılmış burada Ocak 2023’te. Sayın Bakan’ın ‘Biz bunu Mart 2023’te öğrendik’ dediği tarihten 3 ay önce. İlk raporu örttün, peki senin memurun olarak yapılmış bu araştırmayı görmedin mi, gördün de üstünü mü örttün?

Sayın Bakan diyor ki, ‘Bunu öğrendiğim zaman çok gizli bir operasyon başlattım’ diyor 5 Mayıs 2023 tarihinde. Bu gizli operasyondan sonra Ağustos 2023’te bir başka belge ortaya çıkıyor. Sayın Bakan’ın memurlarına İstanbul İl Sağlık Müdürü’yken bir ihbar geliyor hastaneden, diyorlar ki ‘Şurada kaçak bir klinik çalışıyor.’ Bir gece yarısı gidiyorlar o kliniğe, inceliyorlar ve o klinikte bugün cezaevinde olan çetebaşı doktorun bütün belgelerini buluyorlar. Yenidoğan çetesinin tomarlarca dosyalarını buluyorlar, evde bakım hizmetleriyle ilgili sahte dosyalar buluyorlar. O raporu İl Sağlık Müdürlüğü’ne göndermişler. Bu dosya yine örtülmüş. Ben bu raporu kapatılan REYAP hastanesinin evraklarında buldum. Sağlık Bakanlığı, yapılan soruşturmanın evrakını götürüp hastaneye teslim etmiş, ‘Haberin olsun, biz gizli gizli seni denetliyoruz, ortada bir rezalet var. Tedbirini al’ diye REYAP’a göndermiş bu evrakı. Şu sistemin nasıl çürüdüğüne bakar mısınız?

"Belgelerini paylaştım çünkü mahkemeye vermek istedim, kabul etmediler"

‘Gizli operasyon yapıyorum’ dediği zamanda Sayın Bakan o hastanelerden en önemlisi ve çok sayıda çocuğun öldüğü hastaneyi ziyaret etmiş. Medilife Hastanesi’ne gitmiş Sayın Bakan, poz poz resimler çekilmiş. Sayın Bakan’ın ‘gizli operasyon yapıyorum’ dediği tarihten sonra yapılmış bir ziyarettir bu, 11 Temmuz 2023. Bu esnada bakan, çok gizli bir operasyon yapıyor. 11 Temmuz’dan sonra tam 10 yavrumuz ölmüş. Bu rezaletlerin belgelerini paylaştım çünkü mahkemeye vermek istedim, kabul etmediler. Bir televizyonda paylaştım, paylaştım diye programı ceza geldi. Diyorlar ki, ‘Biz hastaneleri denetledik.’ Denetlediyseniz ve bu rezaleti bulamadıysanız yazıklar olsun size. Denetlemediyseniz ve bu çocuklar ondan dolayı öldüyse daha çok yazıklar olsun. Öylesine vahim, ciddi bir realiteyle karşı karşıyayız ki ‘Ben çökerttim çeteyi, ben var ya ben gizli operasyonlar yaptım.’ Hayır Sayın Bakan, senin görevde olduğun sürede, sorumlu olduğun sürede -hem İl Sağlık Müdürü’yken hem de Sağlık Bakanı’yken- bu rezaletler yaşandı ve bunun için senin bu milletten özür dilemem ve istifa etmen lazım. Sen bu ülkede Sağlık Bakanlığı yapamazsın."