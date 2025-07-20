İYİ Partili Çömez'den Murat Çalık iddiası: Bu, korkunç bir skandal!

AK Parti tarafından 29 maddeden oluşan sağlık alanında düzenlemeleri içeren "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı. Teklifin tümü üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümün görüşmelerine geçildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Sağlık çok komponenti olan, çok parametresi olan, her bir parametresi özenle yönetilmesi gereken bir alandır ve bunlardan biri eksik olduğunda sistemin geneline sari sorunlar ve problemler yaşanmaktadır. Sistemin en temel ayağı koruyucu hekimliktir. Maalesef, 23 yıllık AK Parti iktidarında koruyucu hekimlikle ilgili alınması gereken önlemler, atılması gereken adımlar atılmamıştır çünkü bu alanda bir rant yoktur. Bu alan emek ister, planlama ister, organizasyon ister, uzun vadeli bir projeksiyon ister. Koruyucu hekimlikte maalesef sınıfta kalınmıştır. AK Parti'nin yaptığı en temel hatalardan bir tanesi sağlık hizmetini binaya endekslemek, binalarla övünmek, onlarla gurur duymak, hizmetten ziyade binaların büyüklüğüyle ve devasa olmasıyla övünmek ve yanı sıra, sağlığı özelleştirmek. Şüphesiz sağlıkta özelleştirmeye karşı değiliz ama bu kadar yoğun bir özelleştirme, denetimsiz bir özelleştirme mekanizması bir rant alanına dönüşmüştür." dedi.

"Bu şartlar devam ederse Sayın Çalık cezaevinden canlı çıkamaz"

Çömez, Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler paylaşarak şunları söyledi:

"Kendisi AML; akut miyeloid lösemi hastası, kan kanseri yanı sıra lenfoması var ve cezaevine girdikten sonra 20 kilo kaybetti. Elimde Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin raporu var. Bu raporda diyor ki; 'kendisi AML hastasıdır, aynı zamanda lenfoması var ve kendisine kemik iliği biyopsisi yaptık, bu biyopside blast oranı yüzde 4-5'tir'. Literatür de diyor ki; 'bir kanser hastasının blast oranı yüzde 4-5 ise bu hastalık nüksediyor demektir'. Yanı sıra, diyor ki; 'nötropenisi var, lekopenisi var'. Ne demek bu; vücudunun savunma hücreleri tükenmiş, bitmiş demek. Adli Tıp Kurumu ise raporu çarpıtıyor. Adli Tıp kendisine eğitim araştırma hastanesinden gelen yüzde 4-5 blast oranını tahrif etmiş arkadaşlar. Bu, korkunç bir skandal. Buradan Sağlık Bakanına sesleniyorum, buradan Adalet Bakanına sesleniyorum; bu bir skandaldır, bu taammüden birisini ölüme göndermektir. Bu, hata falan değil çünkü niye biliyor musunuz blast oranını 3-4 yazmış? 3-4 olursa kanserin nüksetme ihtimali yok ama 4-5 olursa kanseri nüksediyor ve Adli Tıp kanseri nüksediyor dememek için belgeleri, bilgileri tahrif etmiş. Akıl alır gibi değil. Buradan Adli Tıp ve onun başındaki Adalet Bakanına, Sağlık Bakanına sesleniyorum; bugün bunun için gereğini yapın ve Mehmet Murat Çalık'ı biran önce çıkartın. Aksi hâlde, üzülerek söylüyorum bu şartlar devam ederse Sayın Çalık cezaevinden canlı çıkamaz ve hepiniz onun vicdani sorumluluğu altında kalırsınız."