İYİ Partili isimden milletvekili maaşı çağrısı: Zam yapılmamalı, düşürülmeli ya da kaldırılmalı

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, milletvekili maaşları hakkında açıklama yaptı.

Gürban, sosyal medya hesabından Meclis'teki konuşmasını paylaşarak, "Halk bu kadar sıkıntı çekerken, halk bu kadar zorda iken gerek emekli milletvekilleri gerekse görevdeki milletvekilleri zam almamalı, hatta maaşları düşürülmeli ya da kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gürban konuşmasında şunları kaydetti:

"TÜRK-İŞ Haziran 2024 raporuna göre açlık sınırı 19 bin lira olarak açıklanmıştır. Emeklilerimizin açlık sınırının çok altında kalan maaşları kabul edilemez. Bizler halkın iradesiyle buradayız. Temsil makamıyız. Biz sorumluluk bilincinden hareketle ülkemizdeki emekli maaşları göz önünde bulundurularak emekli milletvekili maaşları da revize edilerek düşürülmelidir. Ayrıyeten sürekli olarak görsel ve yazılı basında milletvekili maaşları gündeme gelmektedir. Milletvekilliği kutlu bir vazifedir. 600 milletvekili içerisinde milletvekilliği hizmetini para için yapan kimse bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız arasında da tepki çeken milletvekili maaşlarına kayıtsız kalamayız. Aldıkları maaşlarla ayın sonunu getiremeyen, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın refah seviyesi artırılmadan, ülkemizde açlık ve yoksulluk artarken milletvekillerine zam yapılmamalıdır. Biliyorum ki bu konuşmalarımızdan rahatsızlık duyacak kişiler olacaktır. Ben esnaf Ali'nin, ben emekli Ayşe öğretmenin, ben asgari ücretle çalışan Emine kardeşimin, ben üniversitede okurken yarı zamanlı çalışmak zorunda bırakılan Veysel'in milletvekiliyim."