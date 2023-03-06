İYİ Partili meclis üyesi Çakmak istifa etti
Meclis üyeliğine CHP listelerinden seçilen İYİ Parti Erzincan Belediye Meclis üyesi Çakmak, belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Erzincan Belediye Meclis üyesi Dağhan Çakmak, Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etti.
İYİ Parti Erzincan Belediyesi Meclis Üyesi Dağhan Cakmak, "Meclis üyeliği görevine CHP listelerinden seçildiğini, bugünse gelinen noktada ittifakın dağıldığını" belirtip CHP'ye saygısından dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini açıklamasının ardından CHP listelerinden seçilen bazı meclis üyeleri istifa kararı almıştı.
Son olarak Dağhan Çakmak isifasını açıkladı.