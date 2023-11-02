İYİ Partili milletvekili istifa etti

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, görüş ayrılıkları yaşadığı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Partisinin Eskişehir'de CHP ile ittifak yapmasını doğru bulmadığını söyleyen Hatipoğlu, "Bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP olabilir." açıklamasıyla tepki çekmişti.