İYİ Partili Rasim Arı ve CHP’den istifa eden Mesut Özarslan AK Parti Genel Merkezi'nde
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. İki ismin bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor.
CHP’den istifa etmesinin ardından uzun süredir AK Parti’ye katılacağı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde İYİ Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı AK Parti Genel Merkezi’ne geldi.
İki ismin yanı sıra dün CHP’den istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ın da bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katılması bekleniyor.