İYİ Partili Turhan Çömez’in acı günü
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in annesi İkbal Çömez hayatını kaybetti.
Anne acısı yaşayan Turhan Çömez, haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, annesi İkbal Çömez’in hayatını kaybettiğini sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Çömez, mesajında annesinin Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu belirtti.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre İkbal Çömez’in cenazesi, 27 Ocak 2026 tarihinde ikindi namazını müteakip Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Paşaçiftlik Köyü’nde toprağa verilecek.
Turhan Çömez babası Hasan Çömez’i de 2023 yılında kaybetmişti.