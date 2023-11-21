İYİ Partili Ümit Dikbayır: İstifa etmekten vazgeçtim

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü’den İpek Özbey’e yaptığı son açıklamada istifa etmekten vazgeçtiğini belirterek, “Vazgeçtim. Baktım istifa edersem üstüme kalacak sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

Nigar Dikbayır’dan Akşener’e göndermeli paylaşım

Gazeteci İsmail Saymaz’ın Dikbayır’ın disipline sevk gerekçesinde ‘taciz’ suçlaması yöneltildiğini açıklamasının ardından Dikbayır’ın eşi Nigar Dikbayır sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Nigar Dikbayır aile fotoğrafına, “Hesap inceletme yalanından buraya kadar düştünüz mü? Düne kadar namusunuzu emanet ettiniz. Bugün haysiyet cellatlığına soyundunuz. Kızlarımın babası, hayat arkadaşım, sizin anlayamayacağınız kadar namusludur. Evlatları da eşi de kefildir” diye yazdı.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu:

“İstifalar nedeniyle İYİ Parti’ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”