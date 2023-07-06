İYİ Partili Usta'dan hükümete: Bir ekonomi programı açıklamanız lazım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Usta, şunları kaydetti:

“Nihayet beklediğimiz haber Sayın Mehmet Şimşek’ten geldi. Mehmet Şimşek Twitter hesabından bir ekonomik program uygulanacağına ilişkin kısa bir açıklama yaptı. AK Partili bakanları tebrik etmek istiyorum hakikaten sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Bir önceki Hazine Bakanı Instagram’dan istifa etmişti. Şimdiki Hazine Bakanı da Twitter’dan ekonomik program açıklıyor. Herhalde 2024 bütçesini de sayın cumhurbaşkanı muhtemelen TikTok’tan açıklayacaktır diye tahminde bulunmak istiyorum.

Kabine kurulalı 33 gün oldu Türkiye yangın yeri, seçimden bu yana dolar kurunda, döviz kurlarındaki artış yüzde 35 olmuş ve şu anda Hazine Bakanının sadece söylediği üç tane cümle var. Seçim öncesi Cumhur İttifakı’nın hükümeti kazanması durumunda nasıl bir program uygulanacağına ilişkin seçmenin hiçbir bilgisi yoktu. Hükümet kuruldu 33 gün geçti hala bir hazırlık olmadığını anlıyoruz. Defalarca söyledik, bir ekonomi programı açıklamanız lazım. Türkiye’nin sorunları sadece faizleri düşürdüm veya yükselttim ile çözülecek problemler değil.

"Toplumun beklentisi var"

Sesimizi duymuş olmalı ki şimdi üç ayaklı bir şey söyledi. İçinde ne var onu hiçbirimiz bilmiyoruz. ‘Mali disiplin yapacağız’ diyoruz. Ne yapacaksınız, kamu harcamaları, kamudaki saltanat, şatafat almış başını gidiyor. Külliyenin hangi harcamalarında kesinti yapacaklar onu söylemeleri lazım. Kamu özel iş birliği projelerine dünya kadar para veriyoruz. Yolsuzluklara dünya kadar para gidiyor. İsrafa dünya kadar para gidiyor. Buralarda ne yapacaklar bunlarla ilgili bir şey yok.

‘Enflasyonu düşüreceğiz ve yapısal reform yapacağız.’ Ne yapacaksınız yapısal reform? Bunların söylenmesi lazım, bu kadar ciddiyetsiz bir şey olabilir mi? Toplumun beklentisi var, yerli yabancı bütün sermayenin beklentisi varken hükümetin hiçbir hazırlığının olmadığını buradan maalesef anlamış bulunuyoruz. Türkiye’nin sorunları böyle iki üç cümleyle geçiştirilecek sorunlar olmanın çok ötesine geçmiştir.

"Otomobille ilgili problemler var"

Program uygulamayan, sorunlar yapısal olarak çözemeyen hükümet kirada nasıl yüzde 25 sınırı getiriyor o da çalışmıyorsa şimdi bir de otomobille ilgili problemler var. Otomobil fiyatları olağanüstü şekilde artmış. Altı ay ve 6 bin kilometre sınırı getirmişlerdi. Bizim insanımız da çok mucit hakikatten bu yasağı çok kısa sürede bypas etti. Bayiler şirket kurdurdular vatandaşların otomobil sattığı kişiye 6 ay kiraladı 6 ay sonra da devrini verdi. Liste fiyatlarının çok üstünde satış fiyatlarının olduğunu gördük. Denetim yok. Olan denetimi baypass etmenin yolu da kolay. Polisiye tedbirler çok kolay bir şekilde baypass edilebiliyor, hükümet hala bunun farkında değil.

"Yatırımcının başka gidebileceği bir yer yok"

Bu çalışmayınca ilan yasağı getirdiler. ‘İkinci el araçların fiyatları sıfır fiyatının üzerinde olamaz’ şeklinde bir yasak getirdiler. Bunun çalışma imkanı yok. Daha uygulama başlamadan vatandaş işin kolayını bulmuş. Otomobil fiyatlarından üç sıfır atılmış. İlanda bir araca bin 100 TL, şimdi buna ne diyeceksiniz? 1 milyon 100 bin TL yazmıyor, bin 100 TL yazıyor ama bunu herkes anlıyor ki 1 milyon 100 bin lira bu. Şu anda getirdiğiniz yasak bugünden itibaren çalışmıyor. 85 milyonluk ülkeyi, kocaman ülkeyi bu kafayla mı yönetiyorsunuz ben sizi anlayamıyorum.

Bu sorunları kökünden çözmeniz lazım. Yanlış ekonomi politikaları konutta da otomobilde de yatırımcının başka gidebileceği bir yer yok. Otomobil aldığı zaman insan ertesi gün kâr edeceğini biliyorsa otomobil talebi artar, talebi artan bir malın da fiyatı artar. Bunu ortadan kaldırmanız lazım. Şimdi ciddi bir rant oluştu. Çözülmek istendiğini de düşünmüyorum. İktidara yakın çevreler otomobili liste fiyatından alıyorlar, yüksekten satıyorlar. Şu anda iktidar çevrelerinin nemalandığı bir rant mekanizması haline gelmiştir Türkiye’de otomobil piyasası. Bunun temel olarak çözümü ekonomiyi düzeltmekten geçer. Ekonomiyi düzeltmedikten sonra böyle polisiye tedbirlerle hiçbir meseleyi çözemezsiniz.

"12 katlı bir binaya izin verildi"

Cumhurbaşkanı, ‘Deprem bölgesinde 4 katın üzerinde bina yaptırmayacağız’ dedi. İskenderun’da 12 katlı bir binaya izin verildi ve inşaat başladı. Sadece bununla kalsa iyi. Gaziantep ve Şanlıurfa’da da 3 farklı otel projesine adım atılıyor. Bir tanesi 24 kat, birisi 18 kat, bir tanesine de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı veriliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu iş ciddiyet ister. Bu acıları Türkiye tekrar yaşamasın. Deprem olabilir ama afeti felakete dönüştüren bu hükümetin uygulamalarıdır ve bundan da hiç kimse ders almamış. Hala rant mekanizması devam ediyor.” (ANKA)