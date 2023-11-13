İYİ Partili Zorlu: İstifa edenler saldırırsa geri durmayız

Siyasetin yerel seçim gündemine dönmesiyle birlikte İYİ Parti’de istifa depremleri art arda yaşanırken, istifa edenlerin arasına bir isim daha eklendi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale de İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Kale, istifa dilekçesinde, “Yaklaşan yerel seçimler ile ilgili beyanları benim siyasi anlayışıma uygun düşmediği için Genel Merkez yöneticilerin aldıkları politik tavrın partiye zarar vereceğine olan inancım gereği İYİ Parti Ankara İli Çankaya İlçe Başkanlığındaki üyelik ile partideki tüm görevlerimden 13.11.2023 tarihi itibari ile kendi rızamla istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Arka arkaya açıklanan istifalar sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, istifa edenlerin partiye yönelik açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Zorlu açıklamasında; "Sayın genel başkanımız ayrılan arkadaşlarımızla ilgili olarak basına herhangi bir değerlendirme yapmıyor. Çünkü bugüne kadar birlikte mücadele edildi. Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı iddialarda bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Biz de bu saldırılar karşısında gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız" dedi.