İYİ Partili Zorlu: Hükümet simide bile seçim ayarı veriyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara'da simide yapılan zammın bir gün sonra geri alınması hakkında konuştu.

Hükümetin maliyet artışlarını durduramadığını söyleyen Zorlu, "Ticaret Bakan yardımcısı, Simitçiler Odası Başkanı'nı odasına çağırıp zammın ertelenmesini istemiş. Seçim geliyor ya hükümet simide bile seçim ayarı veriyor. 2 aylığına zam ötelemesi diyebiliriz bu karara. Böylece siyasi iktidar simit dünyasına da eşi benzeri görülmemiş bir katkı sunmuş oldu bu vesile ile." dedi.