İYİ Parti'nin Ankara adayı bugün belli oluyor: Saat verildi, Akşener duyuracak
Seçimlere tek başına gireceğini açıklayan İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı bugün belli olacak. Aday Genel Başkan Akşener'in katılımıyla tanıtılacak.
İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı bugün açıklanacak.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağına dair kararın ardından İYİ Parti'de seçim hareketliliği sürüyor.
Genel Başkan Meral Akşener, bugün ABB Başkanı Mansur Yavaş'a karşı çıkaracağı adayı tanıtacak.
Partiden yapılan açıklamada, "Akşener, bugün saat 14.30'da genel merkez binamızda düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı kamuoyuna tanıtacak." denildi.