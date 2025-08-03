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İYİ Parti'nin "Birinci Vazifen" mitingi Bursa’da başlıyor

İYİ Parti’nin düzenlediği “Birinci Vazifen” mitingi, bugün saat 18.00’de Bursa Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Mitinge, Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, ATA Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi de katılım sağlayacak.

Haber Merkezi
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İYİ Parti'nin "Birinci Vazifen" mitingi Bursa’da başlıyor
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun 29 Temmuz’da çağrısını yaptığı “Birinci Vazifen” mitingi, bugün saat 18.00’de Bursa Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Mitinge, İYİ Parti’nin yanı sıra Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, ATA Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi de destek verecek.

Meydanlar “Birlikte başaracağız, Cumhuriyeti yaşatacağız” yazılı flamalarla donatıldı

Meydanın süslemeleri ve hazırlıkları sabah saatlerinde tamamlandı. Bursa Osmangazi Meydanı, Türk bayrakları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Birlikte başaracağız, Cumhuriyeti yaşatacağız” yazılı flamalarla donatıldı.

Ayrıca, meydanın girişine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü sözlerinden biri olan “Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” yazılı afiş asıldı.

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