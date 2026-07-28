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İYİ Parti'nin kurucularından Gazeteci Vedat Yenerer hayatını kaybetti

İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden gazeteci Vedat Yenerer'den üzücü haber geldi. Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yenerer'in beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Haber Merkezi
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İYİ Parti'nin kurucularından Gazeteci Vedat Yenerer hayatını kaybetti
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Gazeteci ve İYİ Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan Vedat Yenerer'den üzücü haber geldi. Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yenerer'in beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Lütfü Türkkan'dan veda paylaşımı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vedat Yenerer'e şu sözlerle veda etti:

“Vedat Yenerer, iri laflar etmekten çekinmeyen, doğru bildiği yoldan asla dönmeyen, Dış Tükler, özellikle Balkanlar konusunda ciddi hassasiyeti olan, iYi Parti’nin kuruluşunda birlikte hareket ettiğimiz, gerçek bir Türk milliyetçisi arkadaşımdı.

Teşhis konulmasının üzerinden 1 ay bile geçmemişti. Ani vefatı, benim gibi bütün dostlarını çok üzdü.

Çok erkendi, Vedat’ın yapacağı daha çok iş vardı.

Başımız sağolsun.”

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