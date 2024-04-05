İYİ Parti'nin olağanüstü kongre tarihi belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde beklediği sonucu alamayan İYİ Parti'nin seçimli olağanüstü kongresi 27 Nisan'da gerçekleştirilecek.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, “Bugün yaptığımız toplantılar neticesinde, Genel Başkanımız zaten bu hafta bizimle toplantı yaptı, Olağanüstü Büyük Kongremizi 27 Nisan 2024 tarihinde yapacağını söyleyebilirim. Şu anda kendisi de bu yönde bir karar almıştır.” açıklaması yaptı.

Olgun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kongrede aday olup olmayacağına ilişkin soruyu, “Bu toplantıda adaylar konusunda bir şey söylenmedi. Kongre kararı aldığını bildirdi. Talimatını yazılı olarak iletti. Seçim kurulumuza bu şekilde başvurumuzu yapacağız.” diye yanıtladı.

Olgun, “27 Nisan kesin mi?” sorusu üzerine de “27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti’nin Olağanüstü Büyük Kongresi yapılacak. Herhangi bir aksaklık çıkmazsa yapılacak” dedi.

Seçimin ertesi günü açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşener, "Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." ifadelerini kullanmıştı.