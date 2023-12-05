İYİ Parti'nin 'ret' kararına Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin “CHP ile işbirliğine hayır kararı”na ilişkin ilk kez konuştu.

Habertürk’ün haberine göre Yavaş, “Saygı duyuyoruz. Biz 4 milyon 200 bin Ankaralı seçmenin oylarına talibiz” dedi.

Yavaş, “Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, GİK toplantısının ardından gazetecilere CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine 'hayır' kararı çıktığını söylemişti.