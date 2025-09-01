İYİ Partiyi Turhan Çömez: Bu yıl 54 polis intihar etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir polis memurunun beylik tabancasıyla intihar ettiğini açıkladı.

Polis intiharlarına dikkat çeken Çömez, "Sadece yılbaşından beri 54 oldu" dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez'in belirttiğine göre, Gediz'de ekonomik sıkıntı içinde olan bir polis memuru beylik tabacasıyla kendini vurdu.

Yaralı halde Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"Bu yılki 54. intihar"

Sosyal medya hesabından son dönemde polis intiharlarının artmasına dikkat çeken Çömez, "Sadece yılbaşından beri 54 oldu. Neden?" dedi.