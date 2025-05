Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği'nden, Hatay'da 'İyilik En Çok Annelere Yakışır!' kampanyası

Takip Et

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, 6 Şubat Depremlerinden etkilenen kanser hastaları ve ailelerine yönelik oluşturduğu Pİ Kız Kardeşim Köyü, 28 Şubat 2025’te açılmıştı. Hatay’ın Samandağ ilçesinin Yaylıca beldesindeki köy, kanserle yaşayan depremzede kadın hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik özel bir yerleşke oluşturma projesi olarak hayata geçirildi. Anneler Günü’ne özel bağış kampanyası düzenleyen dernek, Pİ Kız Kardeşim Köyü’ne yapılan yardımların devamını sağlamak amacıyla her bağış için bir zeytin fidesi dikecek. Annelerin iyilik zincirini büyüteceğine inanan Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, bu kampanya ile hem doğaya hem de kanser ile mücadele eden kadınlara katkılarını sürdürmeyi hedefliyor. Deprem sürecinde ve sonrasında kanserle mücadele eden depremzede çok sayıda kadının ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Pİ Kız Kardeşim Köyü, Anneler Günü bağışlarıyla kadınlara umut olmaya devam edecek.

İyiliğin en çok annelere yakıştığını ifade eden Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, “Hatay’da depremden etkilenen kanser hastası kadınlar ve aileleri için oluşturduğumuz Pİ Kız Kardeşim Köyü’ne katkı ve desteklerimizi sürdürmemiz çok kıymetli. Anneler Günü gibi özel bir günde annesine Hatay’da bir zeytin fidesi armağan etmek ve fidenin geliri ile Pi Kız Kardeşim Köyü’ne destek olmak isteyenler için yeni bir bağış kampanyası düzenliyoruz. Hem kadına hem doğaya katkılarımızın devam edeceği bir Anneler Günü geçirmemiz dileği ile, tüm annelerin gününü kutluyorum. Anneler Günü vesilesiyle köyümüzdeki kanserle mücadele eden kadınlara destek veren veya verecek olan tüm bağışçılarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Fideleri anneler adına köydeki kadınlar dikecek

Annelere hediye edilen her fidenin kadınların hayatına dokunduğunu sözlerine ekleyen Karataş, “Pi Kız Kardeşim Köyü’ne destek olanlar için her zeytin fidesini köyde kalan kadınlar dikiyor olacak. Annenize hediye ettiğiniz her fide bir başka kadının hayatına da ışık tutuyor. Bu anlamlı proje ile kadınlarımız arasındaki bağ iyilik ile güçlenecek” açıklamasını yaptı.