İZBAN kullanacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi!
İZBAN 18 Ağustos Pazartesi tüm gün boyunca seferlerin yapılmayacağını açıkladı.
Sabah saatlerinde İZBAN kullanmak isteyen İzmirliler İZBAN'ın kapalı olmasıyla karşılaştı. Özellikle sosyal medyada 'İZBAN neden kapalı' diye yazmaya başladı.
İZBAN neden kapalı?
Memurların ülke genelindeki iş bırakma eylemi sebebiyle işbaşı yapılamayacağını söyleyen İZBAN, seferleri iptal etti.
İZBAN'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır.
Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz.
Lütfen yolculuğunuzu, yukardaki bilgilendirmeyi dikkate alarak planlayınız."