İZBETON davasında 22 şüpheli adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON A.Ş. ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük tespit edildi. Bilirkişi raporuna yansıyan detaylara göre; İZBETON’un inşaat işini 2022 yılında kooperatife devretmesine rağmen, 23 çalışanın sigorta primlerinin halen Örnekköy 4. etapta çalışıyormuş gibi gösterildiği belirlendi.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, kurum bünyesinde çalışmadıkları halde mühendis ve personellere 170 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen tutarlarda haksız maaş ve prim ödemesi yapıldığı ortaya çıkarıldı. ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kamu zararına dolandırıcılık’ şüpheleri üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

22 şüpheli adliyede

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliden 22’si kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde İzmir Adliyesine sevk edildi. Firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.