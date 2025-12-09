İZBETON kooperatif davası: Tunç Soyer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik yürütülen 'kooperatif işlerinde usulsüzlük' soruşturması kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 65 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Başkanı Tunç Soyer, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile 2'inci duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edilen eski dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kooperatif mağduru müştekiler, taraf avukatları ve aileler katıldı.

Duruşmada iddia makamı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin, adli kontrol altındaki sanıkların ise kontrol tedbirlerinin devam etmesini talep etti. Ayrıca bilirkişi raporlarının beklenmesi ve henüz dinlenmeyen tanıkların ifadelerine başvurulması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam etti.

Tunç Soyer: "Mevcut yönetim buna uymadı"

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yaptığı savunmada, "İzBB, İZBETON AŞ ile protokol yaparak kilitlenen kentsel dönüşüm süreçlerini açtı. İZBETON AŞ bu yetkiyi aldıktan sonra kooperatiflerle sözleşmeler imzaladı. Sayıştay kılı kırk yarmasına rağmen kamu zararı tespit etmedi. Danıştay da İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma iznini iptal ederek, projede dolandırıcılık veya görev suçu olmadığını karara bağladı. Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği durumu netleştiren bir mütalaa hazırladı. 16 Ağustos 2023'te üstün kamu yararı gözetilerek inşaatlara devam edileceğini bildirdik. Ama mevcut yönetim buna uymadı. Eğer inşaatlar devam etseydi, 5 kooperatifte anahtar teslimine çoktan başlamış olacaktık. Biz belediyenin cebinden tek kuruş çıkarmadan binlerce vatandaşı evine kavuşturacak bir model kurduk" diyerek beraatini talep etti.

Tutuklu yargılanan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın savunmalarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Duruşma 5 Ocak 2026'ya ertelendi

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 65 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme; Tunç Soyer ile Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, Barış Karcı'nın tahliyesine ve Şenol Aslanoğlu'na verilen ev hapsi cezasının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 5 Ocak 2026'ya ertelendi.