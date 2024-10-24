İzinsiz basılan 513 tam, yarım ve çeyrek altın ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine M.D. idaresindeki otomobili takibe aldı.

İzinsiz basılan tam, yarım ve çeyrek altın ele geçirildi

Ekiplerce Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye gişeleri yakınında durdurulan araçta, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü izni dışında basıldığı belirlenen 209'u tam, 100'ü yarım ve 204'ü çeyrek olmak üzere 513 altın ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, sürücü M.D'yi gözaltına aldı.

Değeri 6 milyon 500 bin TL

piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin Türk lirası olan 209 tam altın, 100 yarım altın ve 204 çeyrek altın olmak üzere toplam 513 altın ele geçirildi.