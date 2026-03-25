"İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yürütülen soruşturma kapsamında, ‘hotforex', ‘hfm-trade' ve ‘hftrade' uzantılı internet sitelerinin çeşitli şirketlerin banka hesaplarıyla izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım yaptığı Türkiye'deki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık yaptığı tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını mercek altına aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah, ‘hotforex', ‘hfm-trade' ve ‘hftrade' uzantılı internet siteleri üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri tespit edilen kişi ve kurumlara yönelik İstanbul, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.