İzmir açıklarında hortum
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında hortum oluştu. Hortum teknede bulunan biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu.
Kent genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Karaburun açıklarında da hortum oluştuğu gözlendi. Oluşan hortum teknede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.