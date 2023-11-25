İzmir açıklarında hortum

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu.

Kent genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Karaburun açıklarında da hortum oluştuğu gözlendi. Oluşan hortum teknede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.