İzmir açıklarındaki peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi’nde Karaburun’a 50.17 kilometre uzaklıkta saat 07.56’da yerin 9.74 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bir dakika sonra ise yine Karaburun’a 45.60 kilometre uzakta saat 07.57’de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem kent merkezinden hissedilmedi.

Naci Görür'den açıklama

Deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından haritalar paylaşan Görür, "Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem olasılkla Midilli Adası’nın hemen güneyinde bulunan normal bir fay üzerinde oluştu" ifadelerini kullandı.