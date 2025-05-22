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İzmir Adliyesi'nde rüşvet! İcra Müdür Yardımcısı ve Katip suçüstü yakalandı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev yapan bir İcra Müdür Yardımcısı ile icra katibi, bir avukattan rüşvet aldıkları sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi.

Haber Merkezi
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İzmir Adliyesi'nde rüşvet! İcra Müdür Yardımcısı ve Katip suçüstü yakalandı
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İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatını hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ve icra katibi B.B.'nin (26), avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istediği iddia edildi.

Avukat D.Ç.'nin durumu şikayet etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kendisinden rüşvet istenildiği öne sürülen avukat, şüphelileri yakalatmak için istenilen 200 bin lirayı vereceğini kendilerine söyledi.

Polis ekipleri suçüstü yakaladı

Avukat D.Ç. ile şüphelilerden İcra Müdür Yardımcısı Y.D. dün akşam saatlerinde bir kafede buluştu. D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim ettiği esnada harekete geçen polis ekipleri şüpheli Y.D.'yi suç üstü yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında katip B.B. de kısa süre sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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