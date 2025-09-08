İzmir Balçova'da karakola saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Saldırının, 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı bildirildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Saldırıda yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırının ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Şehitlerin isimleri belli oldu
Düzenlenen saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memuru Ömer Amila ağır yaralandı.
