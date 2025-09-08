  1. Ekonomim
İzmir Balçova'da karakola saldırı: 2 polis memuru şehit oldu

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Saldırının, 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı bildirildi.

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda iki polis memuru şehit düşerken, bir polis memuru da ağır yaralandı. Saldırının 16 yaşında maske takan bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı aktarıldı.

İzmir Balçova'da karakola saldırı: 2 polis memuru şehit oldu - Resim : 1

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Saldırıda yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırının ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Şehitlerin isimleri belli oldu

Düzenlenen saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memuru Ömer Amila ağır yaralandı.

