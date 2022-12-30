İzmir Bornova'da vinç devrildi: 5 ölü
İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat vincinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
İzmir'in Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkıldı. Vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.
Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.