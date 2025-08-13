  1. Ekonomim
İzmir Buca yangınında ikinci gün: Havadan müdahale yeniden başladı (Video)

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, gece saatlerinde kara ekiplerinin çalışması sayesinde azaldı. Günün ağarmasıyla beraber yangının tamamen kontrol altına alınması için hava müdahalesi yeniden başladı.

Buca'daki yangının dün akşam saat 18.00 sıralarında otoyol kenarında yanan bir araçtan ağaçlara sıçrayan alevler nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

İzmir Buca yangınında ikinci gün: Havadan müdahale yeniden başladı (Video) - Resim : 1Ekipler alevlere hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etti. Yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 9 helikopter havadan çalışma yaparken, 139 kara aracı ve toplam 593 personel görev aldı.

İzmir Buca yangınında ikinci gün: Havadan müdahale yeniden başladı (Video) - Resim : 2

Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve emniyete ait TOMA araçları da alevlere müdahalede bulundu.

İzmir Buca yangınında ikinci gün: Havadan müdahale yeniden başladı (Video) - Resim : 3
Gece saatlerinde karadan yürütülen çalışmalar sonucu alevlerin etkisini kaybettiği görülürken, yangını tamamen kontrol altına almak için günün ağarmasıyla beraber hava araçları yeniden çalışmalarına başladı.

