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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi’nde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

CHP’den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Tugay’ın rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

"Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin diyorum"

Erdoğan, "Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Kendisine destek olacağımız vurgulamak istiyorum. İzmir gönül belediyeciliğiyle tanışacak" dedi.

"AK Parti kimsesizlerin kimsesidir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım çok değerli AK Parti ailesi, hepinizi bu güzel günde saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

İzmir'de büyüdüm, doktor oldum 30 yıl hekimli mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. En iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım. Biz siyaseti neden yapıyoruz, biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. Ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum.

7 buçuk yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da sonra büyükşehirde. İzmirliler milletine manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. İzmir'e ve insanlarına hizmet etmek şereftir. AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve adeta yeniden inşaa etmek için yola çıkıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsedir. Bu söz büyük liderimiz Erdoğan'ın sözüdür."

"İzmir'i seviyorum"

Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’ne geldiğinde gazetecilerin "İzmirlilere mesajınız olacak mı sorusuna", "İzmir'i çok seviyorum, hayırlı olsun" yanıtını verdi.

AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanlamıştı

Cemil Tugay, daha önce AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları birkaç kez yalanlamıştı.

Tugay, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Tugay, AK Parti’ye geçiş iddialarının yeniden gündeme gelmesinin ardından da siyasi geleceği için bazı gelişmelerin netleşmesini beklediğini belirtmişti.

“Kendime bir yol çizeceğim. Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum” diyen Tugay, yerel yönetici olarak İzmir’e karşı sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamıştı.

Eylül ayında ise Tugay’ın AK Parti üyelik formu doldurduğu yönündeki iddia da basın danışmanlığı tarafından yalanlanmıştı.