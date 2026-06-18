İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, partinin son dönemde maruz kaldığı "Mutlak Butlan" kararı ve sonrasındaki gelişmelerin CHP'ye büyük zararlar verdiğini savundu.

Özellikle son günlerdeki ihraç kararlarını "endişe verici" olarak nitelendiren Tugay, bir grup il başkanıyla birlikte İzmir İl Başkanının da görevden alınmasını, kentin siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olarak değerlendirdi.

"Mutlak Butlan CHP’si' bu mücadelenin çatısı değildir"

Sürecin normalleşmesi adına bugüne kadar olağanüstü kurultay için imza vermek dahil olmak üzere her türlü katkıyı sunmaya çalıştığını belirten Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak 'Mutlak Butlan CHP’si' bu mücadelenin çatısı değildir."

Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Cemil Tugay, bundan sonraki süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ve kente hizmet etmeye devam edeceğini bildirdi.