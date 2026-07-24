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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Göreve bağımsız olarak devam edeceğim

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın son günlerde AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tugay, "Belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğimi, siyasi belirsizliklerin İzmir'deki belediye hizmetlerinin olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalıştığımı, şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahının en öncelikli amacım olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Göreve bağımsız olarak devam edeceğim
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, YENİ Parti'nin ilan edilmesinin ardından açıklama yaptı. Cemil Tugay, yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim" dedi.

Siyasi belirsizliklerin İzmir’deki belediye hizmetlerine olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalıştığını belirten Tugay, "Şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahının en öncelikli amacım olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa etmişti

CHP'den 18 Haziran'da istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni bir 'siyasi oluşuma' ihtiyaç duyulduğunu kaydetmişti.

CHP’den ayrılış nedeninin ideolojik değil, “mutlak butlan yönetimine yönelik itirazı” olduğunu belirten Tugay, bağımsız kalmasının geçici olduğunu söylemişti.

Son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalacağım. Belediye başkanlığı görevime odaklanacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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