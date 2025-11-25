İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan "AK Parti’ye geçecek" iddialarına yanıt

  1. Ekonomim
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları sert bir dille redderek “Partimden ayrılırsam aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Ankara’da AK Parti’li milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ardından ortaya atılan “AK Parti’ye geçeceği” iddiaları yeni bir tartışma başlatmıştı.

Tugay, söz konusu iddialara ilişkin Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşarak iddiaları net bir dille yalanladı.

Öztürk’ün aktardığına göre Tugay, AK Parti’li milletvekilleriyle görüşmelerinin parti değiştireceği anlamına gelmediğini söyledi.

"Parti değiştiren başkan İzmir’de sokağa çıkamaz, tükürüğe boğarlar"

Tugay, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bir belediye başkanı partisinden istifa ediyorsa, belediye başkanlığından da istifa etmeli. Asla düşünmediğim bir şey ama yine de söylüyorum: Eğer partimden ayrılırsam, aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım. Parti değiştiren başkan İzmir’de sokağa çıkamaz, tükürüğe boğarlar.”

