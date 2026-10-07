İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi’nde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

CHP’den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Tugay’ın rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum" dedi.

"AK Parti kimsesizlerin kimsesidir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım çok değerli AK Parti ailesi, hepinizi bu güzel günde saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

İzmir'de büyüdüm, doktor oldum 30 yıl hekimli mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. En iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım. Biz siyaseti neden yapıyoruz, biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. Ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum.

7 buçuk yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da sonra büyükşehirde. İzmirliler milletine manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. İzmir'e ve insanlarına hizmet etmek şereftir. AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve adeta yeniden inşaa etmek için yola çıkıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsedir. Bu söz büyük liderimiz Erdoğan'ın sözüdür."