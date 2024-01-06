İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Ekmeği 5 liraya satmaya devam edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Ekmek Fabrikası’nı ziyaret etti. Fabrikanın ekmek üretim aşamalarını inceleyen Soyer’e firma yetkilisi de eşlik etti.

Fabrika ziyaretinin ardından konuşan Başkan Soyer, 2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Fırıncılar Esnaf Odası arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen Halk Ekmek Modeli ile hem esnafa hem tüketiciye destek olunduğunu ifade etti. Başkan Soyer, “Şu an 85 bin adet ekmek üretiyoruz. 35 bin civarında da diğer fırınlardan takviye alıyoruz. Bu hem bizim kapasitemizi artırmamız anlamına geliyor hem de fırıncı esnafımızla da rekabet etmek yerine onların kapasitesini devreye sokarak destek olmuş oluyoruz.” dedi.

“Ne kadar dayanabileceksek dayanacağız”

Artan girdi maliyetlerine karşın ekmekleri hala 5 TL’den sattıklarını belirten Başkan Soyer, “Hakikaten insanın canını yakan enflasyonist ortamda, bu hayat pahalılığında vatandaşlarımızı bir nebze olsun nefes almasına imkan veren bir fiyat politikası yürütüyoruz. Çünkü biz mutfakta ekmeksiz yemek yemeyen bir milletiz. Ekmek bizim için baş tacıdır. Yere düştüğünde kapıp başımızın üstüne koyarız. En önemli gıda maddesidir. O nedenle bu hayat pahalılığında en çok titizlendiğimiz, korumaya çalıştığımız ürünümüz ekmeğimiz. Ne kadar dayanabileceksek dayanacağız. Fiyatı artırmamaya devam ediyoruz. Maliyetin altında bir fiyatla satış yapmaya çalışıyoruz. O nedenle zorlanıyoruz ancak var gücümüzle bunu sürdürmeye davam ediyoruz.” diye konuştu.

“Büfe sayımızı 94’e çıkarıyoruz”

Soyer, “Vatandaşlarımızın içi rahat olsun ki en ucuz fiyatlı en kaliteli ekmeğe ulaşıyorlar. Önümüzdeki ay içinde 3 büfe daha açarak sayımızı 94’e çıkaracağız. Yoksulluk arttıkça ve derinleştikçe bizim de ürettiğimiz çözümler gelişiyor, dokunduğumuz vatandaş sayısı da artıyor. Maalesef bu hayat pahalılığında ekonomik kriz ortamında çok zorlanarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın İzmir Büyükşehir Belediyesi bu günler için var. Ailelerimizin ekonomisine katı vermesine devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Günde 120 bin ekmek

Halk Ekmek Fabrikası, günde 120 bin ekmeği, 91 Halk Ekmek büfesi aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırıyor. Artan girdi maliyetlerine karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 210 gram beyaz ve kepekli ekmeği 5 TL’den, 450 gramlık tam buğdaylı ve çavdarlı ekmeği 12 TL’den, 450 gramlık glütensiz ekmekleri 20 TL’den, 90 gramlık 5’erli paketli hamburger ekmeğini 20 TL’den, 1000 gramlık karakılçık ekmeğini ise 36 TL’den satışa sunuyor.