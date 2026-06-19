İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Kurulursa yeni partiye katılırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel ve yönetimini görevden alan mutlak butlan kararının ardından partide yaşananlar nedeniyle CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Gazeteci Yağız Barut'a konuşan Tugay, mutlak butlan yönetiminin partiyi dizayn etme girişimleri nedeniyle CHP'de siyaset yapma alanı kalmadığını belirtti.

İstifasından 4 gün önce "CHP bizim çatımızdır, şu anda istifa düşünmüyorum" dediğini hatırlatan Tugay, seçilmiş il başkanının görevden alınmasını asla kabul edemediğini vurguladı.

Tugay, Özgür Özel’le çok yakın olduklarını, değişim kurultayından beri yol arkadaşlıklarının devam ettiğini, Özel’in alacağı kararın kendisi açışından çok kıymetli olduğunu ve kurulduğu takdirde yeni partiye katılacağını açıkladı.