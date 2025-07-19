İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika 10'uncu günde anlaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İZDOĞA, İZENERJİ ve İZBETON şirketlerinde Belediye-İş Sendikası ile yaşanan "işçi krizi" sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer döneminde yapılan toplu iş sözleşmesi sonrası Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında ‘Eylül artışı ve işten çıkarma’ krizi başlamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eylül ayında Belediye-İş Sendikası ile imzalanan sözleşme gereği enflasyon zammının devreye girmesi sonrası en düşük maaşın 130 bin lira dolayına çıkacağını ve belediyenin bu yükü kaldıramayacağını söylemişti. Başkan Tugay, bütçe dengesini sağlamak için Belediye-İş’in Eylül artışından vazgeçmemesi durumunda bin 30 işçinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. Sendikanın artıştan vazgeçmemesiyle birlikte 400 işçi işten çıkarılmış ve işten çıkarmaların ardından işçiler eyleme başlamıştı.

Kriz yaşanan 10 günün sonunda Büyükşehir ve Sendika arasında uzlaşı sağlandı. Anlaşmaya göre; sendika, Eylül ayında yapılması gereken enflasyon farkı zammını almayacak ve zam Ocak ayında yapılacak. Zamdan feragat edilmesinin karşılığında ise belediye, işten çıkarılan tüm işçileri geri alacak.

“Hiçbir zaman hiçbirinizin ne mutsuzluğunu ne de kötülüğünü istemem”

Anlaşma sağlanmasının ardından Başkan Tugay, Kültür Park 1 No’lu Hol önünde işçilerle bir araya geldi. Sürece ilişkin açıklamalar yapan Tugay, şunları söyledi:

“Sizlerin iyi olduğunu görmek bizim için çok kıymetli. Biri sizin gibi yokluklar içerisinde büyüyen, aynı sokaklarda yaşayan Cemil. Diğeri de İzmir’in bütün insanlarının buraya başkan olarak gönderdiği, buraya hizmet etsin, iyi çalışmalar yapsın diye gönderdiği bir başka Cemil var. İkinci Cemil bazen sert kararlar almak zorunda kalıyor. Sakın yanlış anlamayın. Aslında gerçekte ikinci Cemil’in içindeki gerçek Cemil, birinci Cemil. Hiçbir zaman hiçbirinizin ne mutsuzluğunu ne de kötülüğünü istemem. Ama anlatmaya çalıştığımız bir şeyler var. Bazı dertlerimiz var. Sizler bu kurumun emekçilerisiniz. Emek veren insana kimse dokunmaz. Onu işinden gücünden etmez. Böyle bir amacımız olmaz. Ama öyle zaman geliyor ki uzlaşamıyoruz. O zamanlar da bu tür durumlar yaşanabiliyor. Biz sizin ne ailenizi ne de sevdiklerinizi kırmayı amaçlamadık.”

“Halk bizim kutsalımız”

Ülkenin zor günlerden geçtiğini anlatan Tugay, “Ülkemiz darda, şehrimiz sıkıntıda. Hepimizin hayatında büyük sorunlar var. Sizler devletin çalışanısınız. Kamunun çalışanı halka hizmet ederken başka her türlü hesaptan ari yapacak. Halk bizim kutsalımız biz bu milletin mensupları olarak halkımıza hizmet ederken asla yanlış bir işin içerisinde olmayacağız. İçimizde yanlış varsa onu hep birlikte düzelteceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi köklü bir kurum hepimizin gurur duyduğu bir kurum olur. Çalışan arkadaşlarımızın hepsi birbirinden kıymetli değerli insanlar. Her birinize ayrı ayrı sarılıp, her birinizden ayrı ayrı özür dilerim. Ama benim de temsil ettiğim halkın da size ihtiyacı var. Sizin işinize sahip çıkmanıza, bu kurumun içerisinde yalan yanlış ne varsa bunları hep birlikte temizlememize, milletimizin ihtiyacı var” dedi.

“Onlardan özür dilediğimi söyleyin”

Büyükşehir’in tüm emekçileri ile gurur duyduğunu söyleyen Başkan Tugay, “Bizim iyiliğimizi istemiyorlar. Kavga etmemizi istiyorlar. Onlara ne bugün ne yarın istediklerini vermeyeceğiz. Ben sizin kardeşiniz, ağabeyiniz, iş arkadaşınızım… Görevimizin son gününe kadar size sahip çıkmaya devam edeceğim ama yanlış yapanın gözünü yaşına bakmayacağım. Evde üzülen çocuklarınız, eşleriniz, aileleriniz var ya… Onlardan özür dilediğimi söyleyin” ifadelerini kullandı.

Sendika yönetiminden teşekkür

Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan da “Başkanımız emekten yana. Sizin sağda solda duyduğunuz, diğer siyasi partilerin söylediği şeyler yalan. Bugün bize, sizin ekmeğinize sahip çıktı ve hepinizi tekrar işe aldı. Teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay da “İşçi arkadaşlarımıza sahip çıktığı için kendisine teşekkür ediyorum. Cemil Başkan'ımız belediyeyi düşünüyor. Dürüst bir belediye başkanımız var. Yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.