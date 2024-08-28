İzmir Büyükşehir Belediyesi tarlada kalan 300 bin ton karpuz ve kavunu satın aldı: İhtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ürünleri tarlada kalan üreticiye destek olmak amacıyla 300 ton karpuz ve kavunu kooperatiflerden satın aldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın talimatıyla çiftçinin tarlada kalan ürünlerinin kooperatiflerden satın alınarak kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması kararı verildi.
Büyükşehir, üreticinin satamadığı 300 ton kavun ve karpuzu üreticiden satın aldı.
Kavun ve karpuzlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü’nce sosyal yardım takip sisteminde kayıtlı olan, sosyal incelemeler neticesinde ihtiyacı olduğu belirlenen yaklaşık 18 bin vatandaşa dağıtılmaya başlandı.