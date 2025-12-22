İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Hilton kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında düzenlenen programın ardından basın mensuplarının kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Tugay, Büyükşehir Belediyesi'nin Hilton Oteli’ndeki hissesinin satılmasına yönelik karar alındığını belirtti ve bugüne kadar elde edilemeyen alacaklar için geriye dönük dava açılacağını söyledi.

Büyükşehir’in Hilton Oteli’nden elde etmesi gereken gelirleri elde edemediğinin ve kamu zararı oluştuğunun altını çizen Tugay, şunları söyledi:

“Ben göreve geldiğimden beri burayla ilgili bir inceleme ve çözüm arayışı içerisindeyim. Neticede belediyenin bu alanla ilgili arayışı çok eskiye, 1990’lı yıllara dayanıyor. Biliyorsunuz burası Hilton Oteli’ne verilmişti. Bir kâr alınabileceği öngörülmüş ancak bugüne kadar herhangi bir ödeme alınamamış. Bu durum belediye açısından beni çok rahatsız ediyor. Sonuçta belediyenin malı halkın malıdır ve biz bu hakları savunmak zorundayız. Bu nedenle arkadaşlarımız hukuki bir inceleme yürütüyor. Büyük ihtimalle buraya ilişkin geriye dönük bir alacak davası açacağız. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor.”

“Orada bir çözüm üretmek zorundayız”

Konunun maddi boyutu dışında yapının değerlendirilmesinin de artı değer sağlayacağını kaydeden Tugay, “Bizim dışımızda orada hak sahibi olan insanlar da var. Nihayetinde bir gün satış söz konusu olabilir. O nedenle bir satış kararı aldık. Ancak şu an için burayı almak üzere bize iletilmiş bir talep yok. Şunu da söyleyeyim; konu sadece para değil. Aynı zamanda şehrin merkezinde atıl durumda olan bir yapıdan bahsediyoruz ve bu durum bizi rahatsız ediyor. Orada bir çözüm üretmek zorundayız. İlgili tüm taraflarla görüşmeye devam edeceğim. Mutlaka çözeceğiz. Bu dönemde her şeyi çözeceğimi söyledim, bunu da çözeceğiz” dedi.

“Gönlümden geçen tamamının yeşil alan olması ama 18 milyar liralık bir maliyet var”

Buca Cezaevi alanı planlarında yapılaşma olması durumunda Şehir Plancıları Odası’nın konuyu yargıya taşıma kararını da değerlendiren Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Tamamının yeşil alan olmasını ben de çok istiyorum. Ancak bunun bir bedeli var ve bu bedeli İzmir Büyükşehir Belediyesi ödeyecek. Belediyenin yatırım bütçesinden çok ciddi bir kayıp söz konusu olacak. Yaklaşık 18 milyar liralık bir maliyetten bahsediyoruz. Gönlümden geçen tamamının yeşil alan olması. Ancak belediyeyi sorumlulukla yöneten bir başkan olarak belediyeyi eksi 18 milyar liralık bir yükün altına sokamam. Plan kararıyla alanın yüzde 50’sini alacağız. Caddeye yakın olan kısım İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olacak ve orada çok güzel bir yeşil alan yapacağız. Diğer yarısında ise yapılaşmaya izin verilecek.

“‘Ben öyle istiyorum’ demekle olmuyor”

Keşke İller Bankası ‘Buranın tamamı sizin olsun, alın yeşil alan yapın’ dese. En küçük bir yapı dahi yapılmadan tamamının yeşil alan olmasını çok isterdim. Ancak gerçekçi olmak zorundayız. Sadece ‘Ben öyle istiyorum’ demekle olmuyor. Ortada bir bütçe, ekonomik koşullar, giderler ve İzmir’in çok önemli sorunları var. Tüm bunları dikkate alarak karar vermek zorundayız. Odanın kararına saygı duyuyorum ancak bu tutumu doğru bulmuyorum. Biz plan çalışmamızı yapacağız.”