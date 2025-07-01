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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma | Cemil Tugay iddiaları yalanladı: Suç duyurusunda bulunmadık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 120 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. Tugay, operasyona ilişkin şikayetçinin kendisi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma | Cemil Tugay iddiaları yalanladı: Suç duyurusunda bulunmadık
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 120 kişi gözaltına alınmıştı.

"Soyer ve Aslanoğlu hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık"

Operasyonun bilirkişi raporu sonrası başlatıldığı öğrenilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, GÜNDEME BAKIŞ’a konuştu.

Soruşturmanın belediyeden yapılan bir suç duyurusuyla yapıldığına ilişkin iddiayı yalanlayan Tugay, "Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık. Şikâyette bulunmadık. Soyer ve Aslanoğlu hakkında da herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık" dedi.

Tugay şunları söyledi:

"İç denetimimiz inceleme yaptı. Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık. Şikâyette bulunmadık. Soyer ve Aslanoğlu hakkında da herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık.

Kooperatif konusuyla ilgili Mülkiye Başmüfettişi geçtiğimiz aylarda inceleme yaptı ve gitti. 2025’in Şubat ayında savcılık bizden geçen yıllarda İZBETON ihaleleriyle ilgili dosyaları istedi. Onları yolladık.

Özellikle vurgulamak istiyorum Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer’le ilgili hiçbir incelememiz de yok. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Genel müdürümüz, genel sekreter yardımcımız, iki daire başkanımız da gözaltına alınanlar arasında… Bunlar bizim için kıymetli isimler. Haksız bir suçlamayla karşı karşıyalar."

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