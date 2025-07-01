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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma: Oyuncu Yücel Erten de gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 120 kişi gözaltına alınmıştı. İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten de gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma: Oyuncu Yücel Erten de gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, İZBETON şirketi ile bağlantılı kooperatiflere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 120 kişi gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde başlayan operasyonla çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı uygulanırken, Ege'de Son Söz'ün haberine göre İzmir Şehir Tiyatroları’nın Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in de gözaltına alındı.

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