İzmir Büyükşehir, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı kurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sokak hayvanlarına daha sağlıklı hizmet sunmak için Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nı kurduklarını açıkladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nü, daire başkanlığına dönüştüren Tugay, kısırlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırarak sokak hayvanları için hızlı ve etkili kararlar alacaklarını söyledi.

Tugay, ilçe belediyelerinin veteriner hizmetleri müdürleriyle de toplantı yaptı. Sokakta yaşayan canlar için yapılması gereken çalışmaların konuşulduğu toplantıda, Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin koordineli çalışmasının önemi vurgulandı. Yoğun şekilde kısırlaştırma çalışması yapılması yönünde de fikir birliğine varıldı.

“Uyutmak bir seçenek değil”

Sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan yasa teklifi taslağına değinen Başkan Tugay, şunları kaydetti:

“Kamuoyuna yansıyan haberlerde bu yasa tasarısına göre sahipsiz hayvanların bakımevlerine toplanarak sahiplendirileceği, bir ay içinde sahiplendirilemeyenlerin ise uyutulacağı belirtiliyor. Biz hayvanları sevdiğimiz kadar, onların yaşam haklarına da saygı duyuyoruz. Uyutmanın bir seçenek olmadığını, sahipsiz hayvanlara yönelik sürdürülebilir çözümlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hayvanları cezalandırmayalım, soruna kalıcı çözüm bulalım. Bunun için yerel yönetimlerin geçici bakımevleri kurma, kısırlaştırma, sahiplendirme, agresyon gösteren sahipsiz hayvanların ıslahı yönünde yapacağı çalışmalar yaşanılan sorunları asgari düzeye indirecek.”

Sahipsiz hayvan sayısını kontrol altında tutmanın formüllerini de açıklayan Tugay, şöyle devam etti:

“Onları ölüme göndermeyelim”

“Pet hayvan üretim yerlerinin sıkı denetlenmesi, kaçak üretime izin verilmemesi, eğitim ve tüm bu uygulamaların oluşturulacak komisyonlarca denetlenmesi ülkemizdeki sahipsiz hayvan sayısının azaltılmasına yönelik etkili bir çözüm olacaktır. Sahipsiz hayvanlarımızın yaşamına son verilmesini hedefleyen kararların karşısındayız. Onları ölüme göndermeyelim. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız ve duyarlı yurttaşlarımızla birlikte onları daha da iyi koşullarda yaşatmak için el ele verelim. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum.”

Bakımevlerinde 2 bin 100 sahipsiz hayvan bulunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 bakımevinin yanı sıra mülkiyeti Seferihisar Belediyesi’ne ait, sorumluluğun ise Büyükşehir’de olduğu bakımevlerinde 2 bin 100 sahipsiz hayvanın bakımı yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yılın başından itibaren 214 hayvan sahiplendirildi. 3 bin 500 sahipsiz hayvana acil sağlık hizmeti sunan veteriner hekimler, 300 hayvanı da kısırlaştırdı. Mobil araçla mahallelere gidilerek 10 bin hayvanın da tedavisi yapıldı.