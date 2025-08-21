  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir Büyükşehir’den yangından etkilenenlere destek: 2025 sonuna kadar su faturası alınmayacak
Takip Et

İzmir Büyükşehir’den yangından etkilenenlere destek: 2025 sonuna kadar su faturası alınmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, haziran ve temmuz aylarında çıkan orman yangınlarından etkilenen halka yönelik destek kararı aldı. Konutu, iş yeri, tarım alanı ve hayvanları zarar gören abonelerden 2025 yılı sonuna kadar su faturası bedeli alınmayacak.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir Büyükşehir’den yangından etkilenenlere destek: 2025 sonuna kadar su faturası alınmayacak
Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeye göre haziran ve temmuz aylarında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen abonelerden yıl sonuna kadar su faturası bedeli alınmayacak.

Afet sonrası yaşanan ekonomik zorlukların hafifletilmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18 Temmuz tarihli meclisinde alınan kararla kurulan Afet Komisyonu’nun tespitleri doğrultusunda yangından etkilenen hanelerden 2025 yılı sonuna kadar su bedeli alınmayacağı açıklandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü’nce yürütülen sosyal destek uygulaması kapsamına Ödemiş’in tüm kırsal mahalleleri (köyleri) dahil edildi.

Özellikle Tosunlar, Suçıktı, Karadoğan, Üzümlü, Köseler ve Yeniköy mahalleleri öncelikli olarak değerlendirildi.

Bayındır, Buca, Çeşme, Gaziemir, Kemalpaşa, Menderes ve Seferihisar’da ise itfaiye raporlarıyla yangından etkilendiği belgelenmiş ve numarataj bilgisi bulunan adresler destek kapsamına alındı.

Ankara Büyükşehir duyurdu! 7 milyonu aşkın ödeme hesaplara yatırıldıAnkara Büyükşehir duyurdu! 7 milyonu aşkın ödeme hesaplara yatırıldıEkonomi
Aman dikkat! Piyasada yeni tehlike: Suriye çeyreği...  Gerçeğinden ayırt etmek zor, bozduramıyorsunuzAman dikkat! Piyasada yeni tehlike: Suriye çeyreği...  Gerçeğinden ayırt etmek zor, bozduramıyorsunuzAltın Haberleri

 

Gündem
İmamoğlu’ndan CHP milletvekillerine mektup: Sesimizin her haneye ulaşması ve yüreklere değmesi hayati önemde
İmamoğlu’ndan CHP milletvekillerine: Sesimizin her haneye ulaşması, yüreklere değmesi hayati önemde
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi kurtarıldı
MSB kaynakları duyurdu: Suriye'ye askeri eğitim başladı
MSB kaynakları duyurdu: Suriye'ye askeri eğitim başladı
Türkiye için İngiltere’de vize mesaisi! İş insanlarının vize ve çalışma izni masada olacak
Türkiye için İngiltere’de vize mesaisi! İş insanlarının vize ve çalışma izni masada olacak
Ankara'nın barajları alarm veriyor: 3 aydan az içme suyu kaldı
Ankara'nın barajları alarm veriyor: 3 aydan az içme suyu kaldı
İstanbul’da ulaşım sil baştan! Tarihi yarımadada yeni plan devreye alınıyor
İstanbul’da ulaşım sil baştan! Tarihi yarımadada yeni plan devreye alınıyor