İzmir, Çanakkale, Denizli ve Uşak'ta yangın

İzmir'de yerleşim yerlerine yakın alanda büyük yangın: Site tahliye edildi

İzmir'in Dikili ilçesinde yazlık siteye yakın otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle site tahliye edildi.

Yangın gece saatlerinde ilçeye bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bulunan Bimeyko Sitesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerinin yakınına sıçrayınca sitedeki vatandaşlar panik yaşadı. Öte yandan sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği de öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'deki yangın sürüyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını saatlerdir devam ediyor. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.



Havanın aydınlanmasıyla beraber, havadan helikopterler müdahalesi başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgede bulunarak, incelemelerine devam ediyor.

Yangının ilerlemesi durduruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangının ilerlemesinin durdurulduğunu açıkladı.

Denizli'de boş arazide başlayan yangın saatlerdir sürüyor

Denizli'de boş arazide çıkan yangın saatlerdir söndürülmeye çalışılıyor. Ulaşımın olmadığı boş arazideki yangına itfaiye ekipleri tarla yollarından ulaşmaya çalışıyor.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş arazide akşam saat 20.00'de yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler geniş alana yayıldı.

Ulaşımın kısıtlı olduğu bölgede itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte zorluk yaşadı. 8 saattir süren ve ara ara etkili olan rüzgar ile alanı genişleyen yangını itfaiye ekipleri kontrol altını almaya çalışıyor.

Yanan araziye yakın fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekiplerin risk teşkil eden noktalarda tedbir aldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Uşak'ta tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına karadan 495 personel ve 107 araçla müdahale devam ediyor.

Uşak merkeze bağlı Akbudak köyü yakınlarında çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesinde Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Vekili Can, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından hızla bölgeye ekiplerin sevk edildiğini dile getirdi.



Vali Vekili Can, sabaha karşı yaptığı açıklamada rüzgarın da etkisiyle yangının sık sık yön değiştirdiğini ifade ederek “Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçramıştır. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde büyüdü.” dedi.

Vali Vekili Can sözleri, şöyle devam etti:

“Daha sonrasında tedbir amaçlı olarak AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Fakat bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibariyle 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz" dedi.