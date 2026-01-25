İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker hayatını kaybetti

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, 19 Ocak'ta evinde beyin kanaması geçirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastenesi'ne kaldırılan ve tedavisi süren Özasker tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak

Özasker için 26 Ocak Pazartesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, törenin ardından Karşıyaka ilçesinde toprağa verilecek.

Deniz Özasker'den gelen acı haber sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konzertmeisteri (başkemancı) değerli sanatçımız Deniz Özaskerin'in acı haberini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm camiamıza derin sabırlar ve başsağlığı diliyoruz."

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konzertmeisteri değerli sanatçımız; Deniz Özaskerin'in acı haberini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz.



Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve tüm camiamıza derin sabırlar ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/RXqopnJkO9 — Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (@GuzelSanatlarGM) January 24, 2026

Sanatçı Fazıl Say, Özasker'in ölüm haberinin ardından "Işıklarda uyusun Deniz. Değerli bir kemancımızdı. Derin üzüntü duydum bu ani habere . Tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Çok genç.. rahmetle…" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.