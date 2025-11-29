İzmir Dikili'de araçlar su altında kaldı (Video)

İzmir'de dün akşam saatlerinde batı ilçelerde başlayıp sabah saatlerinde de il genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

En yüksek yağış 154,5 kg/m ile Karaburun'da kaydedildi. Karaburun'un yanı sıra Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde yollar adeta göle döndü.

Bir çok ev ve iş yeri su baskınına uğrarken, bazı bölgelerde su seviyesi bir metreyi aşınca park halindeki araçlar suya gömüldü.