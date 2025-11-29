  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir Dikili'de araçlar su altında kaldı (Video)
Takip Et

İzmir Dikili'de araçlar su altında kaldı (Video)

İzmir genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle Dikili ilçesinde yollar göle döndü, park halindeki bazı araçlar suya gömüldü.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir Dikili'de araçlar su altında kaldı (Video)
Takip Et

İzmir'de dün akşam saatlerinde batı ilçelerde başlayıp sabah saatlerinde de il genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

En yüksek yağış 154,5 kg/m ile Karaburun'da kaydedildi. Karaburun'un yanı sıra Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde yollar adeta göle döndü.

İzmir Dikili'de araçlar su altında kaldı (Video) - Resim : 1

Bir çok ev ve iş yeri su baskınına uğrarken, bazı bölgelerde su seviyesi bir metreyi aşınca park halindeki araçlar suya gömüldü.

Gündem
Papa 14’üncü Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde
Papa 14’üncü Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde
Karadeniz'deki geminin vurulma anı ortaya çıktı (Video)
Karadeniz'deki geminin vurulma anı ortaya çıktı
Bu kış Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? 'Daha sıcak' bir kış kapıda (Video)
Bu kış Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? 'Daha sıcak' bir kış kapıda (Video)
Bakan Uraloğlu: Kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu (Video)
Bakan Uraloğlu: Kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu
İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu (Video)
İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu (Video)
Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video)
Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video)